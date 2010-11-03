В Черкасский горсовет проходят 7 партий
19:46, 03 ноября 2010Политика
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Предварительные результаты
По предварительным результатам выборов в Черкасский городской совет проходят представители 7 партий.
Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель городской ТИК, пожелавший остаться неназванным, на сегодняшний день Черкасская городская территориальная избирательная комиссия обработала более 80% протоколов участковых комиссий.
По результатам их обработки в Черкасский городской совет проходят: Партия вольных демократов, Партия регионов, ВО «Батьківщина» «Фронт Змін», партия «УДАР» и КПУ, за которых проголосовало по 15% избирателей.
Шансы попасть в горсовет также имеет партия «Экология и социальная защита», которой не хватает несколько десятых процента.
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