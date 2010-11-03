В Черкасский горсовет проходят 7 партий

По предварительным результатам выборов в Черкасский городской совет проходят представители 7 партий.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель городской ТИК, пожелавший остаться неназванным, на сегодняшний день Черкасская городская территориальная избирательная комиссия обработала более 80% протоколов участковых комиссий.

По результатам их обработки в Черкасский городской совет проходят: Партия вольных демократов, Партия регионов, ВО «Батьківщина» «Фронт Змін», партия «УДАР» и КПУ, за которых проголосовало по 15% избирателей.

Шансы попасть в горсовет также имеет партия «Экология и социальная защита», которой не хватает несколько десятых процента.