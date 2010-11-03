Янукович признал: есть недостатки в работе власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что в работе органов власти есть недостатки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции после торжественного открытии участка объездной дороги.

Отвечая на вопрос, связана ли относительно низкая явка избирателей на минувших местных выборах и большое количество тех, кто проголосовал «против всех», с низким доверием народа к власти, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Мы живем в демократической стране… Да, конечно, есть у людей определенные разочарования, есть недостатки в работе власти».

При этом он посоветовал посмотреть, как проходят выборы в других странах. «Вы посмотрите на выборы, которые проходят в других странах, посмотрите на их результаты, на явки и так далее. Украина ничем не отличается от других», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в Украине «есть вопросы, которые накапливались годами, и их невозможно решить сиюминутно, быстро».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в нашей стране еще продолжается еще экономический кризис. «И мы, как говорят, переживаем то падение, которое было», - отметил он.

«Нужно не забывать, что Украина упала - «минус 15%» ВВП, и такого в мире нигде нет», - сказал Президент, добавив, что у власти сегодня «нет никаких иллюзий», что все, сразу и быстро можно решить. При этом он пообещал, что постепенно власти выведут страну из кризиса, и будут улучшать жизнь людей.

Для примера глава государства отметил, что дефицит госбюджета на сегодняшний день уже снижен с 12%, который был на начало бюджетного года, до «приблизительно 5%, даже немного ниже». Однако В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что он и этим результатом не доволен. «Наверное, это хорошо. Но, мы довольны этим результатом или нет? Я скажу – недовольны, потому что желательно, чтобы дефицит был еще меньше, и на следующий год мы планируем дефицит бюджета сократить до 3,5%», - сказал Президент.