Представители Авакова требуют пересчитать бюллетени на 56 участках

Представители кандидата на должность мэра Харькова от партии «Батьківщина» Арсена АВАКОВА подали заявление в городскую избирательную комиссию с просьбой пересчитать голоса на 56 избирательных участках.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации «Батьківщини», об этом информировал представитель А.АВАКОВА Юрий ВИШНЕВЕЦКИЙ.

По его словам, во время транспортировки бюллетеней и передачи их от участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии были зафиксированы грубые нарушения избирательного законодательства, имевшие системный характер.

В частности, по данным Ю.ВИШНЕВЕЦКОГО, «была нарушена целостность упаковок бюллетеней, часть избирательной документации не была должным образом упакована и упаковывалась непосредственно на территории ТИК - это списки избирателей и протоколы о подсчете голосов. Мной, как доверенным лицом А.АВАКОВА, было подано заявление в ТИК о повторном подсчете голосов избирателей», - заявил Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ.

Он также сообщил, что уже подал соответствующее заявление, теризбирком его принял.

Как сообщал УНИАН, голосование 31 октября в Харькове проходило на 597 избирательных участках.