Бютовец говорит, что ПР и КПУ «валят» предвыборную программу Януковича

Народные депутаты от Партии регионов и Коммунистической партии Украины не поддержали социальные законопроекты, положения которых отвечают предвыборной программе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил народный депутат из фракции БЮТ, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Он заявил, что сегодня на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда члены провластного большинства отклонили два социальных законопроекта, в основу которых были положены предвыборные обещания В.ЯНУКОВИЧА.

По словам депутата, один из них - законопроект №7184 о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, авторами которого являются члены фракции БЮТ А.ПАВЛОВСКИЙ и Александр СОЧКА. По словам А.ПАВЛОВСКОГО, законопроектом предлагалось с 1 января 2011 года и в соответствии с законом о государственных социальных гарантиях и стандартах, определить, что государственная социальная помощь малообеспеченным семьям рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума. То есть, этот законопроект должен был бы позволить увеличить помощь малообеспеченным, которые имеют на нее право согласно действующему социальному законодательству, а не вполовину меньше, как ее сейчас платит правительство Н.АЗАРОВА, - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

"Этот законопроект в очередной раз был отклонен провластным большинством. Партия регионов отказалась выполнять социальные обещания своего лидера и продемонстрировала, что она в который раз обманула людей", - отметил он.

Также, по словам А.ПАВЛОВСКОГО, депутаты от Партии регионов не поддержали еще один законопроект, который прямо выходит из предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА - о формировании антикризисных государственных продовольственных и медицинских корзин, автором которого является депутат А.СОЧКА. Законопроектом предусматривалась реализация обещания В.ЯНУКОВИЧА после прихода к власти обеспечить людям возможность покупать по доступным ценам самые необходимые продукты питания и лекарственные средства в условиях роста цен.

«Еще и сегодня у людей хранятся бело-синие буклеты с президентской избирательной кампании, где прямо указано, что после прихода к власти ЯНУКОВИЧ воплотит эти законодательные инициативы. Минуло почти девять месяцев со дня инаугурации и - тишина. Поэтому мы с коллегами решили напомнить власти, что она должна быть ответственной перед людьми», - отметил А.ПАВЛОВСКИЙ.

«И когда в магазинах и на базарах цены ежедневно изменяются в сторону роста, власть обязана позаботиться о гражданах. Но депутаты от Партии регионов сообща, кстати, с членами комитета социальной политики от Коммунистической партии, фактически выступили против обещаний ЯНУКОВИЧА», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.