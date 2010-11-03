Днепропетровская ТИК до сих пор не обработала ни одного протокола

Днепропетровская городская территориальная избирательная комиссия не обработала ни одного протокола по результатам голосования на выборах городского председателя и городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила член горизбиркома Светлана КОРДЮК.

По ее словам, сегодня комиссия лишь завершает обработку протоколов по результатам выборов в Днепропетровский областной совет.

С.КОРДЮК отметила, что районные избирательные комиссии должны доставить еще 8 протоколов.

«По другим результатам – выборам в городской совет и городского председателя - протоколы еще не поступали», - сообщила член Днепропетровского горизбиркома.

В Днепропетровске насчитывается 429 избирательных участков.

По предварительным данным, в выборах 31 октября в Днепропетровске приняли участие около 36% избирателей от общего количества включенных в списки.