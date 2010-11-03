Киевский метрополитен придумал «юбилейные жетоны»

КП “Киевский метрополитен” по случаю своего 50-летия вводит в обращение юбилейные жетоны с изображением первых пяти станций, которые были открыты 6 ноября 1960 года, – «Днепр», «Арсенальная», «Крещатик», «Университет» и «Вокзальная».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня образцы юбилейных жетонов руководству города в Колонном зале КГГА презентовал руководитель метрополитена Владимир ФЕДОРЕНКО.

Он сообщил, что 4 ноября эти жетоны появятся в продаже в кассах этих первых станций. Туда уже завезено 200 тысяч штук (по 40 тысяч жетонов на каждую станцию). Постепенно юбилейные жетоны будут поступать в кассы других станций. Всего же в обращении будет 1 млн. юбилейных жетонов. Ими можно будет пользоваться как платежным средством для проезда в метрополитене.

Также в мэрии состоялась торжественная церемония спецпогашения почтового блока “Киевский метрополитен. 50 лет”. Блок состоит из четырех марок: “Станция метро “Лукьяновская”, “Станция метро “Дорогожичи”, “Строительство метро” и “Современный поезд метро”. Номинал марок: 1,5-2 грн. Тираж - 140 тысяч.

В мэрии сегодня также отметили лучших работников метрополитена. Девять Почетных грамот Кабинета министров Украины вручил лично министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ и заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО вручили Почетные грамоты и Благодарности Киевского городского председателя еще 53-м лучшим работникам столичного метрополитена.