У Тимошенко говорят, что регионалы выгнали прессу с заседания ОИК

Народные депутаты от Партии регионов выгнали всех представителей СМИ, которые присутствовали на сегодняшнем заседании Ривненской областной избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батьківщина”.

“На заседание ОИК приехали четыре народных депутата от Партии регионов, один из них Павел СУЛКОВСКИЙ. «Регионалы», используя непарламентские выражения, выгнали всех представителей СМИ с заседания ОИК и препятствуют народному депутату от БЮТ Юрию ПРОКОПЧУКУ попасть в помещение, где проходит заседание комиссии”, говорится в сообщении.

«Закрывшись вместе с членами комиссии в комнате, «регионалы» теперь спокойно могут заняться фальсификациями», - отметил Ю.ПРОКОПЧУК.

Он сообщил, что в ряде одномандатных мажоритарных округов по выборам депутатов Ривненского областного совета, где побеждают кандидаты от партии «Батьківщина», власть планирует провести «пересчет» бюллетеней, чтобы исказить волеизъявление избирателей и таким образом обеспечить победу представителей Партии регионов.