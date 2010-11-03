Регионалы собрались публично пересчитать голоса в Харькове

Харьковская областная организация Партии регионов предлагает провести публичный подсчет голосов на выборах в местные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте областной организации Партии регионов.

В сообщении отмечается, что, «по мнению многочисленных международных наблюдателей, представителей различных политических сил, которые следили за ходом голосования и подсчетом голосов 31 октября 2010 года, выборы в местные органы власти в Харькове и Харьковской области прошли честно, открыто, прозрачно и демократично».

Подтверждение этому, говорится в сообщении, «отсутствие грубых нарушений процедуры волеизъявления, которые могли бы повлиять на результат голосования, а также отсутствие обращений в судебные инстанции со стороны наших политических оппонентов».

«Несмотря на это, - заявляют авторы сообщения, - представители оппозиционной партии, которые потерпели фиаско на выборах в местные органы власти, продолжают манипулировать общественным мнением, апеллируя к международным институтам, с маниакальной настойчивостью трубят о многочисленных нарушениях и фальсификациях, которые якобы имели место при подсчете голосов избирателей. Чтобы пресечь эту истерию, мы предлагаем впервые в Украине провести публичный подсчет голосов в режиме он-лайн, используя протоколы с «мокрой» печатью со всех избирательных участков Харькова. Готовы провести «сверку» данных с главными политическими оппонентами».

Авторы заявления уверены, что «достоверность такой процедуры заставит наконец замолчать тех, кто не смог выиграть достойно, не умея также достойно и проиграть».

Парторганизация приглашает представителей всех политических сил и региональных СМИ к участию в публичном подсчете голосов, который состоится сегодня в 15.00 в главном корпусе Харьковского университета радиоэлектроники.