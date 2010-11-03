Журналист считает, что Кравченко убили заказчики дела Гонгадзе

Журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ, который проходит как потерпевший в деле экс-генерала милиции Алексея ПУКАЧА, считает, что бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко убили заказчики дела Георгия Гонгадзе.

Как пишет газета «Сегодня» (№ 244 от 3 ноября), А.ПОДОЛЬСКИЙ опубликовал сведения из уголовного дела по расследованию гибели Ю.Кравченко весной 2005 года. Газета напоминает, что А.ПОДОЛЬСКИЙ был первой (из известных) жертвой А.ПУКАЧА и его подручных, потому имеет статус потерпевшего и может знакомиться с объединенным делом (туда входят и материалы касательно гибели Ю.Кравченко).

«Кому было выгодно его убрать? Конечно, тем, кто «заказал» ему Гонгадзе...», - сказал А.ПОДОЛЬСКИЙ.

По словам журналиста, экспертизы, отвечая на вопрос, кто стрелял, не утверждают, а допускают, что дважды стрелял сам Ю.Кравченко, причем, вероятно, правой рукой. «При этом на ней вообще нет следов крови. Эксперты полагают: это потому, что он, мол, левой рукой (залитой кровью) закрывал правую. И на полу под подбородком - огромная лужа крови. Попробуйте накрыть одну руку другой и подставьте под струю воды: останется одна совсем сухой? Причем пистолет, который был в правой руке, залит кровью… Более того, кровь не попала на правую руку даже после второго выстрела, произведенного вплотную к виску. Почему так - эксперты не поясняют», - сказал А.ПОДОЛЬСКИЙ.

Он также отметил, что если стреляющий находится на месте, то все гильзы попадут примерно в один сектор. «Кравченко, судя по следам, стрелял с одного места. Но одна гильза оказалась там, где и должна была быть, а вторая - в другом углу сарая, да еще в корзине для мусора. Эксперты предположили: она, мол, срикошетила от стенки. Но когда в виде эксперимента 9 раз повторили выстрелы Кравченко, то все 9 гильз оказались там, где первая. И ни одна не коснулась стен сарая…», - подчеркнул А.ПОДОЛЬСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что, согласно экспертизе, предсмертная записка Ю.Кравченко написана шариковой ручкой на листке, вырванном из блокнота. Также эксперты утверждают, что написана она была непосредственно накануне смерти. «Ю.Кравченко из своего жилища не отлучался с вечера. Однако даже тщательные поиски не дали результата: ни ручки, которой писалась записка, ни блокнота, откуда вырван лист, не нашли. Ответ на эту загадку может быть прост: эти вещи не принадлежали покойному и их унесли с собой убийцы», - добавил он.

По словам А.ПОДОЛЬСКОГО, есть еще ряд признаков того, что самоубийства не было. «Есть свидетели, говорящие, что Кравченко никогда не стал бы стрелять в подбородок (он не раз за подобный выстрел критиковал стрелявшего в себя генерала Кочегарова). Есть психология суицида, не вяжущаяся с личностью экс-министра. Есть и ряд просто физиологических признаков, говорящих о невозможности самоубийства в тех условиях»,- сказал журналист.