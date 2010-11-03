Азаров призывает местную власть к работе: Украина - не на экваторе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает депутатов всех уровней после объявления официальных результатов выборов сформировать органы местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Для тех, кто не доволен результатами, есть абсолютно все возможности обжаловать их в суде. Пусть обращаются в суд. Эти единичные случаи не должны затормозить процесс формирования власти на местах. Это должно состояться в кратчайшие сроки. Украина находится не на экваторе – впереди зима», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, местным органам власти нужно принимать бюджеты всех уровней, особенно это важно там, где, по словам премьера, избраны новые люди. «Им предстоит сформировать команды и нести ответственность за жизнедеятельность населенных пунктов, благосостояние людей. Поэтому обращаюсь к депутатам всех уровней с убедительным призывом – после официального объявления результатов выборов немедленно сформировать местные органы власти, представить ответственных руководителей и приступить к работе», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он заверил, что правительство и местные госадминистрации готовы помочь всем избранным руководителям, независимо от их политической ориентации. «Итак, закончились выборы. Впереди два года спокойной работы. Перед правительством и местной властью множество важных и сложных заданий. Времени на раскачивание нет совсем», - отметил премьер-министр.