Заявление оппозиционных партий: результаты выборов системно искажены

Местные выборы, которые состоялись в Украине 31 октября, не были демократическими и свободными, они не соответствуют общепринятым европейским стандартам, во многих регионах страны их результаты искажены.

Текст размещенного на сайте "Батькивщины" совместного заявления 6 оппозиционных партий.

Совместное заявление оппозиционных политических партий Украины

"Местные выборы, состоявшиеся в Украине 31 октября, не были демократическими и свободными, они не соответствуют общепринятым европейским стандартам, их результаты намеренно и системно искажены.

Уже сегодня очевидно, что официальные результаты выборов не будут иметь ничего общего с реальными настроениями людей, не будут отражать их настоящего волеизъявления. Фальсификация в украинском измерении была длительным процессом, охватившим все этапы избирательной кампании.

Новая власть начала эрозию демократии и ликвидацию выборов как главной составляющей демократических процессов с явного свертывания свободы слова во всех ее проявлениях. Как следствие, международная организация «Репортеры без границ» опустила Украину на 42 пункта в мировом рейтинге свободы прессы. К этому не нужно больше ничего добавлять. Все оппозиционные политические силы были дискриминированы в своем праве присутствовать в центральных и многих региональных средствах массовой информации. Главная причина такой ситуации – это полный контроль над СМИ клановыми группировками из окружения нового Президента. Представление граждан Украины о реальном состоянии дел во всех сферах жизни сознательно и существенно деформировано на основе манипуляций.

Нарушения, которые дали все основания сделать вывод о недемократичности и необъективности выборов, начались еще до старта кампании с незаконного переноса даты выборов, которые согласно Конституции, должны были состояться еще в мае. Сегодня уже очевидно, что перенос даты голосование был вызван стремлением завершить формирование административного ресурса, поставить под контроль силовые структуры, поставить в полную зависимость судебную систему, переписать действующее законодательство под электоральные нужды Партии регионов и ее союзников.

Следующим этапом организации системной фальсификации стало принятие Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей». Он был выписан исключительно в интересах Партии регионов, которая действовала по принципу игры с правилами вместо игры по правилам. Закон заложил вопиющее непропорциональное представительство субъектов избирательного процесса в территориальных и участковых избирательных комиссиях, что на практике дало возможность Президенту Украины поставить под свой полный контроль территориальные избирательные комиссии и их руководство, а участковые избирательные комиссии вообще сформировать монопольно, чтобы сделать их главным звеном бесконтрольной фальсификации выборов. Полностью подконтрольные силовые структуры создали механизм защиты фальсификаций в комиссиях разных уровней.

Кроме того, законом о выборах в местные органы власти Партия регионов за два месяца перед выборами сознательно запретила принимать в них участие партийным блокам, что стало сознательной дискриминацией наибольшей оппозиционной политической силы БЮТ. За такой короткий срок до выборов и в условиях блокирования информации центральными СМИ невозможно было довести до всех граждан Украины другое название наибольшей оппозиционной политической силы.

На этих выборах власть применила еще одну, совсем новую, технологию фальсификации: создание фальшивых партийных организаций оппозиционных политических сил. Это делалось Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, управляемыми судами и подконтрольными территориальными избирательными комиссиями по поручению Президента Украины.

В последнюю ночь перед днем выборов незаконность создания властью фальшивых организаций партии «Батькивщина» была доказана в судах, но это уже ничего не изменило. В результате наибольшая оппозиционная партия «Батькивщина» (БЮТ) и другие оппозиционные силы не были допущены к выборам в Киевской, Львовской, Кировоградской, Тернопольской и других областях, что лишило более миллиона граждан возможности сделать свой выбор.

Для системной фальсификации впервые за все годы независимости была организована в масштабах всей страны незаконная печать фальшивых избирательных бюллетеней.

В соответствии с частью 2 статьи 66 закона о местных выборах, избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности. Пункт 17 ст. 9 Закона «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» четко фиксирует, что изготовление ценных бумаг и документов строгой отчетности подлежит лицензированию в обязательном порядке. Бюллетени печатались на 487 полиграфических предприятиях. При этом сайт Министерства финансов подтверждает наличие таких лицензий лишь у 4 типографий из 487, что составляет менее 1% общего количества. Печать бюллетеней не сопровождалась системой контроля и защиты, предусмотренной действующим законодательством. Это было доказано обнаружением больших объемов бюллетеней-фальшивок за несколько дней до дня голосования представителями разных политических сил и международными наблюдателями в разных регионах (Харьков, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Одесская область), что не оставляет сомнений в том, что эта технология имеет общенациональный характер. Силовые структуры Украины, которые должны были прекратить эти антизаконные действия, наоборот взяли этот процесс под свою защиту. Все вещественные доказательства и видеозаписи, подтверждающие это масштабное преступление, есть в распоряжении оппозиционных сил.

Сама кампания проходила под грубым давлением власти на оппозиционные партии, их кандидатов и представителей в избирательных комиссиях. Самым распространенным приемом против неугодных кандидатов стало запугивание участников избирательного процесса со стороны правоохранительных органов, угроза лишить работы оппозиционных кандидатов, работающих в государственном секторе врачами, учителями, чиновниками. В некоторых городах были санкционированы аресты кандидатов в мэры, имеющих шанс выиграть у выдвиженцев Партии регионов. Во многих случаях оппозиционных кандидатов снимали с выборов, пользуясь численным преимуществом представителей власти в избирательных комиссиях. В целом по всей стране больше двух тысяч кандидатов в депутаты, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских председателей были сняты или с применением репрессий силовых структур, или в результате заказных решений суда, или в результате беззаконных действий подконтрольных территориальных избирательных комиссий. Так же незаконно были сняты с выборов некоторые политические партии регионального значения только потому, что они имели все шансы войти в местные советы в противовес правящей партии нового Президента. Подробные списки всех кандидатов и партий, которые незаконно лишены права принимать участие в выборах, а также неправосудные решения судов, которые зафиксировали это беззаконие, есть в нашем распоряжении и будут обнародованы.

Широкий размах приобрели злоупотребления с немотивированным голосованием на дому. Это – один из инструментов фальсификации в Украине, который возник до 2004 года и который теперь возрожден властью. В некоторых областях количество выразивших желание голосовать за пределами избирательного участка, резко увеличилась даже по сравнению со вторым туром президентских выборов 2004 года.

После такой специфической подготовительной работы к проведению местных выборов говорить об их честности и демократичности можно или в результате неосведомленности, или откровенной заангажированности.

Отдельной оценки заслуживает организация голосования в день выборов и после него. К 10:00 2 ноября еще не обнародована официальной информации о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, что свидетельствует о том, что фальсификации полным ходом идут по всей стране на уровне бесконтрольных участковых и территориальных избирательных комиссий. На всех предыдущих выборах в прошлые годы такого нарушения не допускалось.

В распоряжении оппозиционных сил есть тысячи доказательств, которые оформлены согласно требованиям украинского законодательства. Они свидетельствуют о наличии у участковых комиссиях итоговых протоколов, подписанных или подписанных и заполненных еще до начала голосования, многочисленные случаи наличия у участковых комиссий лишнего количества бюллетеней для голосования, вброса бюллетеней в ящики для голосования и на столы для подсчета голосов после завершения голосования. Все эти безобразия происходили одновременно с закрытием участковых и территориальных комиссий для контроля со стороны наблюдателей и представителей независимых СМИ. Их просто выбрасывали силой с территорий избирательных комиссий неустановленные лица с криминальной внешностью.

Нынешняя власть положила конец основанной после Оранжевой революции традиции проведения честных выборов. Она свертывает демократию в Украине и в рамках этого процесса сознательно демонтирует механизм свободных и прозрачных выборов, который хочет заменить регулярными фарсами с заведомо известным результатом.

Мы считаем эти выборы состоявшимися нечестно с большими системными фальсификациями и с нарушением фундаментального права граждан Украины на свободное волеизъявление. С нами согласны 59% граждан Украины, которые по данным международной организации IFES считают выборы фальсифицированными и именно поэтому на них просто не появились.

Согласно этому же опросу, в честности выборов убеждены лишь 8,5% граждан. Украинское общество свой приговор уже вынесло.

Эти местные выборы являются большой тренировкой, испытанием системных фальсификаций для следующих парламентских и президентских выборов. И если сейчас это всеми украинскими и международными демократическими силами не остановить в начале истории, власть воспримет это как карт-бланш на дальнейшее наступление на демократию, права и свободы людей, на создание в Украине авторитарного режима, чуждого как народу Украины, так и всей европейской цивилизации.

К заявлению прилагаем сжатый перечень наиболее вопиющих нарушений и злоупотреблений во время проведения местных выборов в Украине.