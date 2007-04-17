Ющенко изложил факты, свидетельствующие о нарушении регламента КС

Процедура назначения судьи-докладчика Конституционного Суда, рассматривающего представление о конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады, не вызывает доверия, но Президент многократно отмечал, что исполнит любое решение Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Секретариате Президента советник главы государства Николай ПОЛУДЁННЫЙ.

Он также не согласился с тем, что сегодняшнее письмо Президента в Конституционный Суд является тактикой, с целью подвергнуть сомнению легитимность решения Конституционного Суда.

Н.ПОЛУДЁННЫЙ заметил, что письмо вызвано обеспокоенностью главы государства относительно процессов, происходящих вокруг КС.

Н.ПОЛУДЁННЫЙ напомнил, что в письме Президента изложены две группы фактов, которые говорят о нарушении регламента КС, а также другие действия, которые подвергают сомнению объективность решения, и закона об этом суде.

К первой группе фактов Н.ПОЛУДЁННЫЙ отнес то, что решение о судье-докладчике и о порядке рассмотрения представления, касающегося указа Президента о роспуске парламента рассматривал и расписывал первый заместитель председателя Конституционного суда Валерий ПШЕНИЧНЫЙ 3 апреля, тогда как это должен был делать в соответствии с законом о КС сам председатель суда.

Н.ПОЛУДЁННЫЙ отметил, что В.ПШЕНИЧНЫЙ мог ошибиться и написать вместо пятого – третье апреля. Но этот день является интересным, поскольку именно 3 апреля Иван ДОМБРОВСКИЙ подавал заявление об отставке.

Он также отметил, что, согласно информации Секретариата Президента, Сюзанна СТАНИК вызвалась быть судьей-докладчиком по этому делу. Н.ПОЛУДЁННЫЙ отметил, что это является нарушением регламента и закона о Конституционном Суде.

Вторая группа фактов связана со вчерашними заявлениями исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО о целом пакете вопросов по недвижимости, которая принадлежит близким родственникам С.СТАНИК.

Н.ПОЛУДЁННЫЙ заметил, что в европейских демократических государствах при появлении таких обстоятельств, как в случае с С.СТАНИК, судья-докладчик был бы заменен. «Объединив эти факты, Президент сделал вывод, что непредвзятость и объективность (решение суда - УНИАН) находится под сомнением», - сказал он.

В то же время, он отметил, что даже если решение суда не будет вызывать доверия, оно все ровно будет принято Президентом: «Президент многократно, и сегодня в Брюсселе, отмечал, что примет любое решение КС».