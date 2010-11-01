Добкин: поддержка партии "Свобода" - очень тревожный сигнал

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН считает, что весомая поддержка партии «Свобода» в масштабах Украины является очень тревожным сигналом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в информации, размещенной на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации.

«Для меня является очень тревожным звонком весомая поддержка ВО «Свобода» - не в Харькове, а в масштабах Украины», - сказал М.ДОБКИН.

«Поддержка радикальной и агрессивной политической силы свидетельствует о том, что какая-то националистическая ниша, более цивилизованная и не так агрессивно выраженная, не заполнена пока в обществе. Сейчас ее место заняла абсолютно радикальная политическая сила, которая, в принципе, не должна иметь поддержки ни в одном уважающем себя обществе», - считает М.ДОБКИН.