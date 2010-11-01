Янукович перетасовал второй эшелон чиновников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял кадровые решения относительно руководства ряда ведомств.

Об этом идет речь в указах Президента от 1 ноября, тексты которых размещены на сайте главы государства.

В частности, с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы уволен Василий САЛЫГИН; с должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины согласно поданному им заявлению – Александр ЦУРКАН; с должности первого заместителя председателя Государственного комитета рыбного хозяйства – Дмитрий ФЕДОТЕНКОВ; с должности заместителя председателя Государственного комитета рыбного хозяйства – Виктор КАЗИМИРЧУК.

В.ЯНУКОВИЧ также освободил Галину ЯЦИШИНУ от должности заместителя председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и назначил ее на должность первого заместителя руководителя этого ведомства.

Президент также назначил: Николая КАЛЮЖНОГО – заместителем председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам; Виктора ГОРИЦКОГО – заместителем председателя Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации; Олега ОВЧАРУКА – первым заместителем председателя Государственного комитета рыбного хозяйства; Дмитрия ВЕДЕНЕЕВА – заместителем председателя Украинского института национальной памяти Украины.