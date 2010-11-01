Регионал поздравил человека Тимошенко с победой в Запорожье

В Запорожье кандидат в мэры от Партии регионов Владимир КАЛЬЦЕВ признал победу на выборах представителя ВО «Батькивщина» Александра СИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в и.о. городского головы Запорожья В.КАЛЬЦЕВ поздравил своего конкурента от "Батькивщины" с предварительной победой на выборах.

При этом В.КАЛЬЦЕВ отметил, что выборы в Запорожье прошли демократично.

"По данным запорожского штаба Партии регионов, по предварительным подсчетам 84% бюллетеней, на выборах городского головы победил А.СИН, который набрал 73 тысячи 602 голоса, что составляет 37,25%. Я, как кандидат в мэры, набрал 60 тысяч 990 голосов, что составило 30,87%", - констатировал В.КАЛЬЦЕВ.

Также В.КАЛЬЦЕВ отметил, что по предварительным итогам считает возможным поздравить А.СИНА с победой на городских выборах.

"Уверен, что он сформирует достойную команду и у него все получится", - заявил В.КАЛЬЦЕВ.