Теперь младшие партнеры по коалиции начнут терять кресла в Кабмине?

Один из лидеров партии «Единый Центр» Игорь ПОПОВ прогнозирует кадровые изменения в исполнительной власти по результатам местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам И.ПОПОВА, по результатам выборов будут кадровые чистки, как на уровне руководителей областных государственных администраций, так и в центральных органах исполнительной власти.

Как сказал И.ПОПОВ, поскольку согласно действующей Конституции в парламенте нет необходимости существовать коалиции, то после местных выборов «младших партнеров по коалиции обидят при распределении должностей». Он уточнил, что свои должности могут потерять представители как Народной партии, так и КПУ.

Отвечая на вопрос журналистов, останется ли на своей должности председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН, И.ПОПОВ заметил, что для В.ЛИТВИНА должность спикера является последним бастионом. По его мнению, для лидера Народной партии это важнейшая статусная площадка, и В.ЛИТВИН сделает все возможное, чтобы остаться на этом посту, даже ценой потери его однопартийцами некоторых должностей в системе исполнительной власти.