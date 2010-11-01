Число погибших при крушении судна в Индии достигло 29

Число жертв субботнего крушения судна в устье реки Муриганга на востоке Индии достигло 29 человек, сообщил РИА Новости представитель местной администрации. "Спасательная операция продолжается. Только что доложили об обнаружении еще двух тел. Таким образом, число жертв на данный момент - 29 человек", - сказал по телефону с места происшествия замглавы администрации округа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Небольшое рыбацкое судно перевозило около 200 паломников-мусульман. Находясь в районе впадения Муриганги в Бенгальский залив, сильно перегруженная шхуна опрокинулась и затонула. "Спасено 52 человека, число пропавших без вести составляет от 100 до 200 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, неизвестно, сколько человек путешествовали на судне. Его пассажиры проживают в пяти деревнях на юге штата. Местная администрация отправила туда группу чиновников, которые ходят по домам, пытаясь подсчитать находившихся на шхуне людей и выяснить их имена.

Это вторая за два с половиной месяца крупная катастрофа судна с человеческими жертвами в этом районе. В середине сентября в устье Муриганги утонули более 10 туристов, которые направлялись в знаменитый туристический и паломнический центр на острове Сагар.