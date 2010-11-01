НРУ: Ладыжинская ТИК подписала незаполненные протоколы
На место прибыл прокурор и милиция
В Винницкой области территориальная избирательная комиссия подписала незаполненные протоколы результатов выборов.
Как сообщила председатель Ладыжинской городской организации НРУ Нина БУРЛАЧЕНКО, по состоянию на 22:00 Ладыжинская городская территориальная избирательная комиссия, не получив протоколы с избирательных участков, в полном составе подписала незаполненные протоколы результатов выборов.
Таким образом, отмечает пресс-служба НРУ, нарушена ст. 77 Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».
Представители от Народного Руха Украины обратились с заявлением о нарушении законодательства в прокуратуру и милицию, на место события прибыл прокурор г. Ладыжин и работники милиции.