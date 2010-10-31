В Херсоне выборы могут признать недействительными?

На местных выборах в Херсоне зафиксированы массовые нарушения избирательного законодательства, которые могут повлиять на результаты выборов в целом по городу, заявил журналистам эксперт Центра региональной политики Анатолий ЛАЗАРЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«Первая волна нарушений была зафиксирована в первой половине дня, когда наблюдателям и представителям КИУ удалось задокументировать факт незаконного подвоза «Херсонтранссервисом» избирателей к участкам, – сказал он. – Переизбыток бюллетеней был зафиксирован на избирательных участках в Херсонской областной психиатрической больнице: на 355 человек завезли 6,683 тыс. бюллетеней вместо необходимых 3 тыс., в тубдиспансер, в котором находятся 90 избирателей, привезли 4,361 тыс. бюллетеней. Начиная с 18.30, начался вал сообщений не только о подвозе, но и о «каруселях» (выдача избирателям бюллетеней с отметками возле кандидатов в обмен на чистые бюллетени), которые были выявлены на территории участка 21652, 21680, 21682, всего около 25 участков. Кроме того, выявлен подкуп избирателей через оплату голосования по факту предъявления фото бюллетеня на мобильном телефоне – такие факты были обнаружены на 18 участках».

Наблюдатели и журналисты, отметил эксперт, зафиксировали факт прямого вмешательства мэра Херсона в избирательный процесс. Представитель Международного института по наблюдению за выборами и демократии участия (International Institute of Elections Monitoring Democracy Participation, IIEMDP) Наталья КУЧЕРОВА, напомнил А.ЛАЗАРЕНКО, была свидетелем того, как действующий мэр Владимир САЛЬДО объезжал избиркомы Суворовского, Днепровского и других районов Херсона и оказывал прямое давление на участковые комиссии.

В свою очередь, глава областной организации Комитета избирателей Украины Дементий БЕЛЫЙ отметил, что «было довольно много примеров нарушений, которые могли повлиять на результаты голосования». Наиболее серьезным нарушением закона являются махинации вокруг использования штампа «выбыл» напротив Украинской морской партии, которая выбыла из областного списка, но была по суду восстновленна в городском избирательном списке. Были зафиксированы случаи, когда волонтеры экзит-пола, организованного Херсонским государственным университетом, занимались прямо на участках агитацией за действующего мэра и Партию регионов. В комиссиях сплошная путаница фамилий, округов, списков. Отмечена массовая выдача бюллетеней без паспортов, удаление с участков наблюдателей, препятствие деятельности журналистов и пр.

Координатор гражданской сети «ОПОРА» в Херсоне Дмитрий ИЛЬЧЕНКО заявил журналистам о массовом отказе глав участковых комиссий принимать жалобы и регистрировать нарушения. Подобные факты выявлены почти на всех участках города. Д.ИЛЬЧЕНКО считает, что выборы местных советов и мэра организованы на очень низком уровне. «В то же время «технологии подкупа и фальсификации реализуются на высокопрофессиональном уровне, – отметил он. – Если учесть, что жалобы и заявления наблюдателей не регистрируются и не принимаются (чтобы не портить статистику), говорить о честности и прозрачности выборов в Херсоне не приходится».

Как сообщалось, за несколько дней до голосования херсонские журналисты опубликовали проект протокола и сведенную таблицу заранее установленных результатов выборов. «Власти имели результаты, не проводя выборов. Если цифры совпадут, можно будет уверенно говорить о фальсификации результатов волеизъявления в Херсоне», – считает наблюдатель от партии «Третья сила» Игорь ТЕРЕШКО.

Как сообщала пресс-служба Министерства внутренних дел, милиция зафиксировала наибольшее количество нарушений на местных выборах в Херсонской области.