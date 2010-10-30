Партия Тимошенко заявляет, что на выборы вернули ее львовский клон

Сегодня Львовский окружной административный суд отменил постановление областной ТИК, которая сняла с регистрации фальшивые списки «Батьківщини» во Львовский областной совет.

Партия «Батьківщина» обжалует это решение в установленном порядке, а также намерена обращаться в международные суды и настаивать на том, чтобы результаты выборов на Львовщине были признаны недействительными, как такие, что существенно искажают волеизъявление избирателей, сообщает официальный сайт политсилы.

Напомним, 29 октября Львовский окружной административный суд признал недействительной партийную конференцию, на которой делегаты единогласно отозвали фальшивые списки «Батьківщини» во Львовский областной совет.

«Эти два решения суда, которые открыли путь на выборы клонам «Батьківщини» и спискам, в которых нет партийцев, а есть сторонники провластной Партии регионов, являются абсурдными и такими, что нарушают Конституцию и законы Украины, - комментирует лидер Львовской областной «Батьківщини» Роман Илык. – Это не компетенция судов определять, была ли законной партийная конференция. Потому что согласно с разъяснением Конституционного суда, украинским судам не подведомственны дела о внутренней деятельности политических партий».

По словам Романа Илыка, все, что происходило последние четыре месяца вокруг партийной ячейки «Батьківщини» - хорошо спланированная игра. «Все было направлено на то, чтобы запутать и дезориентировать избирателя. В конечном результате, сотни тысяч избирателей Львовщины обмануты, а партия лишена возможности быть представленной во Львовской областном и городском советах», - отметил он.