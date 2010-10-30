Винский ожидает от выборов обновления местных элит

Иосиф Винский считает, что нынешняя избирательная кампания характеризовалась многочисленными нарушениями и давлением, что обусловило атмосферу недоверия в стране, и убежден, что выборы должны обновить местные элиты.

Об этом председатель партии “Народна влада” заявил вечером в пятницу, 29 октября, в эфире «5 канала».

«К сожалению, эта кампания проходит в позорном для Украины виде. Отдельные “успехи”, которых достигли определенные политические силы, не стоят того позора, которым они уже себя покрыли как внутри государства, так и за его границами. Общая атмосфера, которая есть сегодня в государстве, – это атмосфера недоверия. Недоверия как со стороны политиков, так и со стороны людей. Недоверия к территориальным избирательным комиссиям, и к результатам выборов заранее. Еще выборы не состоялись, а уже есть недоверие”, - отметил И.Винский.

И.Винский подчеркнул, что политическая сила, которую он возглавляет, не имеет ни одного представителя в ни одной областной территориальной избирательной комиссии, что свидетельствует о монополии провластных политических сил и блокировании новых политических партий.

По мнению лидера партии “Народна влада”, в стране нужно обновлять власть, и местная избирательная кампания должна обновить местные элиты, которые покрыли себя позором за последние годы.

“Они (элиты) должны были инициировать изменения в Конституцию для приведения ее в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления, должны были отображать интересы местного населения. Этого не произошло», - сказал Иосиф Винский.

«Что могут дать местные выборы? Они могут дать приход новых людей, которые появились снизу. Потому что мы уже десять лет видим одни и те же лица. Государство катится назад. Мы сегодня имеем 60% от уровня ВВП 1991 года. Видно, что эта элита не исправляется. Нужно, чтобы пришла новая власть. Мы не можем терять европейский выбор», - прибавил он.

И.Винский также констатировал массовые нарушения как со стороны избирательных комиссий, так и со стороны политических партий, которые принимают участие в выборах. Лидер партии «Народна влада» обратил внимание на то, что махинации определенных политических сил на местах идут вразрез с заявлениями Президента как гаранта Конституции.

«Мы видим, когда Президент занимает одну позицию, выражает ее, а люди из его команды внизу занимают противоположную позицию. Вместо того, чтобы показать позитивную работу, результат, чтобы люди голосовали за дело, кандидатов на местных выборах просто запугивают: прокуратура начинает проверять кандидатов в депутаты, кандидатов на городских председателей, пугают, что после выборов они уже не будут работать на работе. Так делать проще всего”, - отметил И.Винский.

Лидер евросоциалистов призвал Президента, депутатов Верховной Рады и лидеров политических партий после выборов сесть за стол переговоров, чтобы «вернуть государство на рельсы демократического развития”.