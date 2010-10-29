Литвин: главное сделать так, чтобы волеизъявление отвечало протоколам

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что выборы в местные органы власти не будут признаны недействительными.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".

"Нет такой практики, и нереально, и невозможно говорить, что выборы могут быть признаны недействительными... Не может этого быть, и этого не будет", - заявил он.

Вместе с тем, В.ЛИТВИН считает, что могут быть оговорки относительно определенных территорий и отдельных населенных пунктов.

По его мнению, главное - «сделать так, чтобы волеизъявления людей отвечали протоколам" "Если будут расхождения между тем, как люди голосуют, и протоколами, то жизни в стране не будет», - высказал свое убеждение спикер, объяснив его тем, что в каждом населенном пункте люди знают, за кого голосуют и кого поддерживают.

В.ЛИТВИН считает, что это должны понять все и действовать "соответствующим образом".

Также он отметил, что и люди должны четко осознавать ответственность за свой выбор. «Люди плачут: вот, обокрали! Но кто больше обокрал, то его больше всего поддерживают... Пусть люди делают выводы!», - сказал спикер.