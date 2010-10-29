Литвин нашел объяснение жестокости нынешних выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что выборы в местные органы власти будут способствовать организации диалога внутри политикума относительно состояния и перспектив развития Украины.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями международных миссий по наблюдению за выборами в Верховную Раду Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Должны сделать все, чтобы подтвердить возможность Украины провести демократические выборы», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в ближайшее время Украина «снова будет сдавать экзамен на демократию» и является важным, чтобы избирательный процесс проходил в правовом русле. Одной из особенностей нынешней гонки, «которая объясняет их жесткость», В.ЛИТВИН назвал «продолжение выяснения отношений после президентских выборов». Председатель Верховной Рады считает, что после завершения выборов необходимо провести «общенациональную дискуссию относительно состояния и перспектив развития Украины», в частности, о «дальнейшей организации политической жизни» и избирательного законодательства. По его словам, следует «активно заниматься партийным строительством», а также внести изменения в законодательство, которое регламентирует деятельность партий и общественных организаций, с учетом современных подходов к данному вопросу. В этом контексте глава парламента выразил мнение о необходимости сразу после завершения гонки принять Избирательный кодекс, предусмотрев запрещение внесения в него изменений «под выборы».

В.ЛИТВИН отметил, что закон о местных выборах был принят в соответствии с нормами Регламента, и заверил, что Верховная Рада будет «делать все, чтобы возможные жалобы относительно выборов были объективно исследованы».

Отвечая на вопрос членов делегации относительно новых конституционных реалий, В.ЛИТВИН выразил убеждение в необходимости «исповедовать верховенство права». По его словам, решение Конституционного Суда «не подлежит обжалованию, а подлежит выполнению». «Все остальное - в сфере политических оценок», - сказал он.