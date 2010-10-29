Присяжнюк обещает Вышгороду статус города областного значения

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает в следующем году решить вопрос о предоставлении Вышгороду статуса города областного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после открытия реконструированного мостового перехода через Киевскую ГЭС.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, этот вопрос будут рассматривать депутаты Вышгородского горсовета нового созыва, потом по результатам их решения вопрос будет вынесен на сессию областного совета, после чего для окончательного принятия решения в парламент будет направлено соответствующее обращение.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что новый статус Вышгорода позволит местной власти оставлять в бюджете до 40% средств, которые зарабатывает город.