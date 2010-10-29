Доказательство свободы слова в Украине Янукович получит в 2012-м

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что проведение в Киеве в 2012 году Всемирного газетного конгресса станет весомым фактором развития свободы слова и демократии в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил во время встречи с генеральным директором Всемирной ассоциации издателей газет и новостей Кристофером РИССОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Глава государства акцентировал внимание на том, что проведение в 2012 году очередного Всемирного газетного конгресса под эгидой Всемирной ассоциации издателей газет и новостей очень важно для Украины, ведь именно в этот период в государстве будет проходить чемпионат Европы по футболу.

«К этому времени будет построена и обновлена соответствующая инфраструктура, в том числе гостиничная и выставочная. И проведение этого очень важного форума будет свидетельством того, что государство является привлекательным для свободных журналистов», - также отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте Президент также акцентировал внимание на важности развития информационного рынка Украины.

«Это также путь к развитию демократии, свободы слова. Это является утверждением Украины как демократического государства», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь К.РИСС поблагодарил руководство Украины и лично В.ЯНУКОВИЧА за приглашение провести очередной Всемирный газетный конгресс в Украине.

Он также положительно оценил позицию руководства Всемирной ассоциации издателей газет и новостей относительно реализации такой украинской инициативы в 2012 году, накануне Чемпионата по футболу.

К.РИСС отметил масштабность и высокий мировой авторитет его организации, в которую входят около 80 национальных ассоциаций издателей газет, а также представители СМИ из 122 стран мира.

Как сообщал УНИАН, 13 октября президент Всемирной газетной ассоциации (World Association of Newspapers and News Publishers - WAN-IFRA Гевин О‘РЕЙЛЛИ на совете директоров WAN-IFRA во время работы Всемирного форума редакторов, который проходил в Гамбурге (Германия), заявил, что в 2012 году в Украине состоится Всемирный газетный конгресс.

"Мы получили приглашение от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести в Киеве Всемирный газетный конгресс в 2012 году. Мы согласуем этот вопрос с Советом директоров в течение ближайших месяцев", - сообщил он.

Справка УНИАН. Всемирная газетная ассоциация является некоммерческой, негосударственной организацией, которая создана в 1948 году и представляет болем 18 тысяч изданий на пяти континентах. WAN-IFRA имеет статус официального консультанта, который представляет интересы газетной индустрии в ЮНЕСКО, ООН и в Совете Европы. Одно из направлений деятельности – защита и продвижение экономической независимости газет как необходимого условия для этой свободы.