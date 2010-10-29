Жвания: мэр должен мусором заниматься

Народный депутат, лидер депутатской группы «Право выбора» Давид ЖВАНИЯ предупреждает, что местные выборы, которые пройдут 31 октября, уже через полгода ударят по партиям, которые проведут под своими знаменами лидеров местного самоуправления. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Профиль».

«Партийный мэр – это неправильно. Местное самоуправление должно быть максимально очищено от политики. Образно говоря, мэр должен мусором заниматься. А если мэр партийный, то будет и «партийный» мусор, и все недовольные будут пальцем показывать не на мэра, а на политическую партию, представителем которой он является», - уверен Д.ЖВАНИЯ.