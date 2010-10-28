Суд обязал ТИК восстановить кандидата от "Батьківщини"

Харьковский окружной апелляционный суд обязал избирательную комиссию восстановить регистрацию кандидата от партии «Батьківщина» на должность городского головы Кременчуга (Полтавская область), народного депутата от БЮТ Олега БАБАЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам О.БАБАЕВ заявил сегодня вечером на заседании территориальной избирательной комиссии.

Председатель горизбиркома Светлана УСЕНКО отметила, что в комиссии пока нет официальных документов, подтверждающих слова О.БАБАЕВА. Вместе с тем С.УСЕНКО сказала, что комиссия готова принять и выполнить любое решение суда.

Как сообщал УНИАН, 19 октября на заседании избирательной комиссии Кременчуга О.БАБАЕВУ было вынесено два предупреждения о нарушении избирательного законодательства, что дало основание снять кандидата с регистрации.