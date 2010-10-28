Международный наблюдатель: в Одессе - четверть миллиона лишних бюллетеней

По заказу городской территориальной избирательной комиссии в Одессе отпечатано 1 миллион избирательных бюллетеней, «что более чем на четверть миллиона превышает количество избирателей Одессы».

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении представителя Комитета «За открытую демократию» Брайана МЕФФОРДА по результатам проведенной оценки предвыборной ситуации в Одессе.

По его словам, «это нарушение законодательства Украины, поскольку им регламентировано изготовление определенного количества бюллетеней дополнительно, однако это избыточное количество, ставящее под сомнение настоящую мотивацию ТИК».

«Подобные примеры изготовления избыточного количества бюллетеней отмечены в Харькове и в Ивано-Франковске», - добавил Б.МЭФФОРД.

Напомним, это уже второе заявление представителя Комитета «За открытую демократию» Б.МЕФФОРДА, который намерен провести 29 октября пресс-конференцию в «морской столице».

По мнению международного наблюдателя, предвыборная ситуация в Одессе является «наихудшей с 2002 года: существует реальная угроза, что эти местные выборы отбросят далеко назад украинскую демократию с точки зрения ее достояния и честности в проведении выборов».

«Впрочем, мы все же надеемся, - отметил он, - что при условии заблаговременного привлечения внимания к этим проблемам местные органы власти и избирательные комиссии в Одессе сделают все необходимое для исправления возникших проблем и обеспечения того, чтобы окончательные результаты выборов правдиво отображали волю избирателей».

«Учитывая возникшие проблемы в предвыборной среде, - резюмировал Б.МЕФФОРД, - Комитет «За открытую демократию», который осуществляет мониторинг выборов с точки зрения их соответствия международным демократическим стандартам и нормам, принял решение направить большую часть своей миссии для наблюдения за выборами в Одессе».