Мэра Белой Церкви хотят снять с выборов из-за старого календаря?

Партия «Христианско-Демократический Союз» заявляет, что при содействии избирательной комиссии кандидата на должность городского председателя Белой Церкви от ХДС, действующего мэра города Василия САВЧУКА хотят незаконно снять с избирательной гонки.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению партии.

«Похоже, что комиссия использует любые зацепки для этого», – убеждены представители ХДС.

26 октября Белоцерковская городская избирательная комиссия вынесла предупреждение кандидату в мэры от ХДС В.САВЧУКУ на основании жалобы одного из участников избирательного процесса. Суть жалобы заключалась в том, что якобы в агитационных палатках В.САВЧУКА распространялись печатные материалы без выходных данных.

Представители ХДС отмечают, что такая агитпродукция в ходе этой избирательной кампании не использовалась и, соответственно, не раздавалась.

Они также заявляют о грубых нарушениях, которые допустила комиссия во время рассмотрения жалобы. «Избирательная комиссия приняла решение только на основании жалобы одного из кандидатов, без рассмотрения видео- или фотодоказательств или свидетельств, которые подтверждали бы факт раздачи соответствующих агитационных материалов именно в палатках ХДС. То есть фиксация нарушения отсутствует. В качестве доказательства был приведен старый календарь, который мэр выпустил задолго до начала избирательного процесса. Фактически, приняв такое решение, комиссия действовала вне рамок правового поля», отмечают в ХДС.

«По подобному принципу можно отстранить любого участника избирательного процесса, ведь второе предупреждение означает автоматическую отмену регистрации кандидата, – говорится в заявлении. – Мы обращаемся к Президенту Украины как гаранту Конституции, государственным органам власти, а также к международным наблюдателям с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию. В то же время мы призываем участников избирательного процесса действовать в рамках правового поля».

В то же время, доверенное лицо кандидата подала в Киевский окружной административный суд жалобу на такие действия Белоцерковского горизбиркома. Суд, рассмотрев вчера это ходатайство, приостановил действие постановления данной городской избирательной комиссии до принятия решения по этому делу.