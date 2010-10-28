Аваков подал в суд на Харьковскую областную избирательную комиссию

Кандидат на должность Харьковского городского головы от ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ обратился в Харьковский окружной административный суд с жалобой на действии Харьковской областной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт Харьковской облорганизации «Батькивщины» со ссылкой на юриста А.АВАКОВА Романа МОСКАЛЯ.

По словам Р.МОСКАЛЯ, причиной обращения в суд стало постановление облизбиркома, который призвал А.АВАКОВА «воздерживаться от действий, препятствующих работе Харьковской областной избирательной комиссии».

Такое решение избирком принял, рассмотрев жалобы трех граждан на действии А.АВАКОВА в ночь на 23 октября возле типографии «Фолио-плюс», которые могли помешать реализации их конституционного права на волеизъявление.

Юрист отметил, что А.АВАКОВ не препятствовал работе облизбиркома и действовал исключительно в пределах законодательства, а поэтому требует отменить постановление комиссии.

«Мы готовы доказать, что указанное постановление облизбиркома является политическим заказом. Мы докажем, что Арсен АВАКОВ не нарушал норм избирательного законодательства и действовал исключительно в рамках правового поля», - заявил Р.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 23 октября народные депутаты Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО выявили в харьковском издательстве «Фолио-плюс» печатание неучтенных избирательных бюллетеней.

Как заявил после доследственной проверки правоохранителями издательства «Фолио-плюс» В.ФИЛЕНКО, на складах были выявлены 12 тысяч 700 бюллетеней.

В свою очередь, пресс-служба Харьковской областной организации Партии регионов обвинила представителей ВО «Батькивщина» в попытке сорвать избирательный процесс в Харьковской области.

Прокуратура Харькова, осуществив проверку, не выявила оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлениями о факте выявления в типографии «Фолио-плюс» неучтенных избирательных бюллетеней.