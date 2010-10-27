Королевская: хаотичная подготовка НК срывает бюджет следующего года

Прямое нарушение законов при подготовке Налогового кодекса ставит под сомнение его выполнение. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя УНИАН ситуацию с принятием Налогового кодекса и госбюджета на 2011 год.

Глава парламентского комитета обратила внимание на то, что отсутствие в Верховной Раде проекта госбюджета на 2011 год противоречит ряду статей Бюджетного кодекса. «Законодательство Украины четко определяет, что госбюджет должен формироваться на действующей налоговой базе. Поэтому у правительства нет законных оснований не вносить на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Учитывая сложившуюся ситуацию, правительству следует до 1 ноября представить на рассмотрение депутатов проект бюджета на 2011 год, основанный на существующей налоговой базе».

По ее мнению, желание правительства разрабатывать бюджет на основе еще не принятого Налогового кодекса не выдерживает критики. «Разработчики главного налогового документа пытаются впопыхах учесть более трех тысяч поправок, и любой ценой принять этот документ до Нового года, - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Хаотичная подготовка Налогового кодекса срывает весь бюджетный процесс, а прямое нарушение законов при его разработке и принятии ставит под сомнение его выполнение. Если власть хочет изменить страну в лучшую сторону, нужно начать с малого – хотя бы выполнять законы».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что ценой поспешного принятия Налогового кодекса может стать хаос в экономике и замедление хозяйственной деятельности предприятий, бухгалтерии которых в авральном порядке будут вынуждены адаптировать отчетную документацию к изменяемому налоговому законодательству.

«Чтобы не нарушать закон, необходимо разделить вопросы утверждения государственного бюджета и принятия Налогового кодекса, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Депутатам должна быть предоставлена возможность немедленно начать обсуждение бюджета, чтобы страна вступила в 2011 год с утвержденным главным финансовым документом. Что же касается Налогового кодекса, то его новации будут учтены при разработке бюджета на 2012 год, как это и предусмотрено законодательством Украины».

Справка УНИАН. В соответствии с Бюджетным кодексом, Кабмин должен утвердить проект закона о госбюджете и внести его вместе с необходимыми материалами на рассмотрение Верховной Рады не позже 15 сентября. Затем до 1 октября (6 октября, если проект бюджета поступил в Верховную Раду после повторного представления Кабмином), профильный парламентский комитет обязан прекратить прием предложений к законопроекту, а до 15 октября (20-го - в случае повторного представления) - подготовить к нему свои предложения и отчеты. Проект госбюджета должен быть принят в первом чтении не позднее 20 октября, во втором чтении - до 20 ноября, в третьем чтении - до 1 декабря.

В статье 27 Бюджетного кодекса прямо указано, что Законы Украины, влияющие на формирование доходной или расходной части бюджетов, должны быть официально обнародованы до 15 августа года, предшествующего плановому. В ином случае нормы соответствующих законов, влияющих на формирование доходной и/или расходной части бюджетов, применяются не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым (в данном случае – переносятся на 2012 год).

7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на следующей пленарной неделе – 2-5 ноября.