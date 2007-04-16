Завтра Конституционный суд возьмется за указ Ющенко

Завтра, 17 апреля, Конституционный Суд Украины на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.

Начало заседания в 09.30 .