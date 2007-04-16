Завтра Конституционный суд возьмется за указ Ющенко
10:15, 16 апреля 2007Политика
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Докладывать будет Сюзанна Станик
Завтра, 17 апреля, Конституционный Суд Украины на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.
Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.
Начало заседания в 09.30 .
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