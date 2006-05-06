Ющенко добавил послам работы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия Олега СКОРОПАДА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Гана по совместительству. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия Юрия БОГАЕВСКОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Кооперативной Республике Гайана по совместительству.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.