Ющенко добавил послам работы
18:38, 06 мая 2006Политика
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Президент подписал новые указы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия Олега СКОРОПАДА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Гана по совместительству. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия Юрия БОГАЕВСКОГО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Кооперативной Республике Гайана по совместительству.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.
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