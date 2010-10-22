Тимошенко в Сумах приняла участие в митинге

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Сумах приняла участие в митинге, на который пришли свыше 10 тысяч граждан.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала граждан обязательно прийти на выборы в органы местного самоуправления и своим голосованием выразить свое отношение к действующей власти, сообщается на ее сайте.

«Если местные выборы будут фальсифицированы, мы отстраним их так далеко, что они забудут, где находится Украина", - подчеркнула лидер «Батькивщины».

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что международное сообщество не воспринимает политику украинской власти, направленную на свертывание демократических прав и свобод. "Украинцы не одни в борьбе за демократию. Решение ПАСЕ по ситуации в Украине в переводе с дипломатического языка означает, что ЯНУКОВИЧ - персона нон-грата. Мы не одиноки, мир сегодня с Украиной", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что в случае мощной фальсификации результатов местных выборов она будет первым политиком, который призовет граждан выйти на площади.