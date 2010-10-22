Янукович: карманы, которые они пошили до пят, мы чикнем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз заявил о своей решительности преодолеть коррупцию в государстве, в частности, в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании рабочей группы Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования сферы здравоохранения, которое проходит сегодня в Кировограде под председательством Президента.

«Мы начинаем системную борьбу с коррупцией в Украине. Коррупция – это враг украинского народа, это враг бизнеса, это система, за счет которой живет кучка людей, которая сидит на этой цепи: кому хочу позволяю, кому хочу не позволяю. И все должны платить взятки», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что «нужно прекращать эту систему и искоренять коррупцию «калёным железом». «Бизнес на бюджете делать никто в государстве не будет. И карманы, которые они пошили до пят, мы чикнем. Как хирурги говорят?», - спросил глава государства, обращаясь к участникам заседания. «Отрежем, ампутируем!», – ответили медицинские работники.

После этого Президент в очередной раз отметил, что страна уверенно стала на путь реформ, модернизации. «Остановить это движение уже невозможно», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.