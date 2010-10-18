Осыка и Ляшко исключены из фракции БЮТ

Из парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» исключены депутаты Олег ЛЯШКО и Сергей ОСЫКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина», соответствующее решение было единогласно принято сегодня на заседании фракции.

О.ЛЯШКО и С.ОСЫКА исключены "за сотрудничество с коалицией большинства, в частности, за голосование за изменения в Конституцию, закон о Кабинете министров и регламент Верховной Рады Украины", отмечает пресс-служба.

«Также на заседании было принято решение о том, что ни одного голоса фракция не отдаст за навязываемый обществу властью законопроект «О языках в Украине», - говорится в сообщении.

Это решение также было принято единогласно. "По мнению депутатов фракции, этот законопроект раскалывает страну и уничтожает украинский язык", - считают во фракции «БЮТ-Батькивщина».