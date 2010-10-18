Признание регионала: обыграли БЮТ, но сами попали в патовую ситуацию

Проект закона о языках оппозиция использует в качестве мобилизационного ресурса перед местными выборами, заявил на пресс-конференции в Харькове народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: «Сегодня мы на время избирательной кампании не рассматриваем этот законопроект. Согласно тому плану, который попал мне в руки, помаранчевыми силами закон о языках должен был использоваться в качестве мобилизационного ресурса для сил оппозиции во время избирательной кампании. Учитывая это и проанализировав ситуацию, мы прекратили какие-либо действия по пропаганде и продвижению во время выборов этого законопроекта», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Он отметил, что поводов для мобилизации электората сегодня нет, а потому коалиция переиграла своих политических оппонентов.

«Все акции, которые ведутся по Западной Украине, возможно, они и здесь ведутся, по дискредитации этого законопроекта, они проваливаются. Деньги тратятся, а мобилизовать ресурс нет повода. Вокруг чего: закон не внесен, закон не рассматривается. В этом случае это вышла политическая многоходовая комбинация, и в этом случае мы своих оппонентов переиграли», - считает В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Он отметил, что коалиция планирует рассмотреть проект закона о языках в первом чтении в ноябре.

«Мы планируем этот законопроект, несмотря на то, что этот законопроект еще не рассмотрел профильный комитет, в ноябре вносить. Мы его будем рассматривать в первом чтении после выборов. Мы в патовой ситуации. В августе следующего года Украина должна отчитываться перед Советом Европы о выполнении Хартии региональных языков», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.