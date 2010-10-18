Яценюк предлагает сэкономить миллионы на Януковиче и Азарове

Народный депутат, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК внес в парламент проект закона о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» для обеспечения финансирования проведения выборов в Верховную Раду 27 марта 2011 года.

Законопроект сегодня был зарегистрирован в парламенте, сообщили УНИАН в пресс-службе«Фронту Змін».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в связи с решением Конституционного Суда, который возобновил действие Основного Закона в редакции 1996 года, очередные выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 27 марта 2011 года. При этом средства на проведение этих выборов не были предусмотрены при разработке бюджета на 2010 год, поскольку Конституция 2004 года не предусматривала проведения выборов в 2011 году, и поэтому возникает необходимость предусмотреть данные расходы в бюджете на текущий год.

А.ЯЦЕНЮК считает, что эти средства можно получить, если сократить «раздутые» бюджеты на содержание Президента, парламента, правительства, аппарата центральных и местных органов исполнительной власти. “Только за последний квартал 2010 года на этом можно сэкономить 713 млн. грн., необходимых на подготовку проведения выборов народных депутатов в Верховную Раду Украины”, отмечает он.

Законопроектом предлагается сократить расходы, предусмотренные на содержание государственного аппарата на последний квартал 2010 года, ориентировочно на 713 млн. грн., и направить эти средства на подготовку проведения выборов в Верховную Раду.

В сообщении отмечается, что заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА в эфире радио «Свобода» заявил, что члены Центризбиркома будут инициировать обращение к Министерству финансов об обеспечении финансирования выборов в Верховную Раду в марте следующего года, как того требует Конституция. По его словам, по Закону «О выборах народных депутатов Украины» решение о начале избирательного процесса принимает ЦИК. А.МАГЕРА уточнил, что ЦИК объявляет о начале избирательного процесса не позже чем за 125 дней до дня голосования – то есть это должно произойти не позже 22 ноября.