Чавес поблагодарил Януковича за рассказ об истории и географии Украины

Президенты Украины и Венесуэлы Виктор ЯНУКОВИЧ и Уго ЧАВЕС договорились о введении Дорожной карты с целью активизации двусторонних межгосударственных отношений на политическом и экономическом уровнях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили в своих заявлениях в начале украинско-венесуэльских переговоров, которые начались в Киеве после встречи В.ЯНУКОВИЧА и У.ЧАВЕСА с глазу на глаз.

«Я оцениваю ваш визит как серьезный сигнал к готовности венесуэльской стороны активизировать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина заинтересована в углублении такого взаимовыгодного сотрудничества с Венесуэлой.

«Я услышал от вас, уважаемый господин Президент, очень серьезные намерения, которые меня вдохновляют на большую перспективу наших отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к У.ЧАВЕСУ, он выразил надежду, что в ближайшее время в Украине будет открыто дипломатическое представительство Венесуэлы.

Президент Украины также сообщил о достигнутой договоренности с У.ЧАВЕСОМ о создании в ближайшее время рабочей группы, которая наработает Дорожную карту, в которую будут включены все необходимые документы по созданию договорно-правовой базы.

«Предлагаю поручить нашим правительствам немедленно начать эту работу», - заявил Президент Украины.

В свою очередь, У.ЧАВЕС сказал, что «этот визит для нас является не просто протокольным визитом, и мы здесь не просто проездом». «Это очень важный для нас визит. Мы, наконец, встретились с Украиной», - сказал У.ЧАВЕС.

Он также предложил украинской стороне «в дальнейшем идти вместе по всем дорогам, которые нам придется пройти».

У.ЧАВЕС поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за его подробный рассказ об Украине, в частности, ее политическом и экономическом потенциале, культуре, географии и истории.