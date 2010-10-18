Литвин хочет жить по отмененной Конституции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает переголосования вопроса о внесении изменений в Конституцию для уточнения конкретных дат проведения выборов в парламент и выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам В.ЛИТВИНА, после того, как этот документ был проголосован на прошлой пленарной неделе, во время его тщательного изучения стало непонятно, какой каденции Верховной Рады и Президента касается положение о проведении выборов.

Он напомнил, что согласно принятому документу, выборы в парламент проводятся в конце пятого года его полномочий - в октябре, а президентские – в марте пятого года полномочий главы государства.

«Но не сказали, что делать со всем этим нынешней Верховной Раде», - отметил спикер.

По словам В.ЛИТВИНА, в Переходных положениях нужно указать, что «эта норма распространяется на Верховную Раду Украины, избранную в 2007 году по конституционным реалиям, которые определяли полномочие ей пять лет».

Таким образом, по его словам, логично, что Верховная Рада, избранная в 2007 году, будет переизбираться в 2012 году.

В.ЛИТВИН отметил, что в настоящее время остается открытым вопрос, каким образом выйти из этой ситуации, поскольку документ уже проголосован и направлен на заключение в Конституционный Суд.

«Один подход – доголосовать, а другое предложение – собрать под этим документом, новым документом необходимое количество подписей и проголосовать его по-новому, отменив предыдущее решение. Я склоняюсь к этой точке зрения, поскольку с Конституцией шутить не нужно», - сказал он.