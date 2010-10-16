Луценко: ситуация в милиции трагическая

Украинская милиция превращается в инструмент обслуживания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и провластной Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО заявил на пресс-конференции во Львове.

«Главное для милиции сегодня - безопасность и покой для главного тела Украины, все остальное им «по барабану»… Ситуация в милиции трагическая не потому, что там плохие работники (такие там есть, но профессионалов все же больше), а потому что сегодня все переведено на проявление лояльности к Партии регионов со всеми вытекающими из этого последствиями…» - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также выразил мнение, что другой проблемой милиции является ее коммерциализация.

«Коммерциализация милиции заходит все глубже и глубже, и это ее уничтожит», - считает экс-министр внутренних дел.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО назвал «безумием» намерения нынешнего руководства МВД сократить личный состав органов внутренних дел, особенно учитывая повышение уровня преступности в стране.

Подытоживая сказанное, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что не хочет, чтобы «милицию превратили в ручную для обслуживания одной партии».