Украинцы стали замечать разницу между лидером партии и людьми в списке?

По мнению директора Киевского Института проблем управления имени Горшенина Владимира ФЕСЕНКО, главная тенденция нынешней предвыборной кампании - серьезные различия между отношением избирателей к политической силе на всеукраинском уровне и к ее представителям на местах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, об этом В.ФЕСЕНКО заявил 15 октября на пресс-конференции Всеукраинского социологического консорциума во время презентации результатов исследования «Политическая ситуация в Днепропетровске накануне местных выборов».

В.ФЕСЕНКО считает, что результаты голосования по выборам в местные советы будут существенно отличаться от рейтингов тех же партий, претендующих на места в парламенте.

«Специфика нынешних местных выборов состоит в том, что партийная ситуация в каждом регионе может заметно отличаться от показателей в целом по стране, я уже не говорю о других регионах. Именно региональная специфика партийных рейтингов кажется самой интересной в нынешней кампании. Между голосованием на парламентских выборах и на местных есть разница - я знаю данные по Западной Украине, и там отличия очень существенные. В одном и том же регионе по отдельным политическим силам люди готовы голосовать по-разному - при голосовании за лидера этой политсилы на президентских выборах, на парламентских и на местных выборах будут совершенно разные результаты», - отметил В.ФЕСЕНКО.

«В Днепропетровске, например, эта специфика проявилась очень четко - с сентября по октябрь рейтинг Партии регионов вырос с 34,6% до 38,5%. Вырос и рейтинг “Батькивщины” - с 6,9% до 8,2%. Здесь, мне кажется, проявляется определенная поляризация общественного мнения. Не такая сильная, как это могло быть на президентских или парламентских выборах, но тоже весьма существенная. Люди начинают разделяться по партийно-идеологическим лагерям», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Что же касается кампании по выборам городского головы Днепропетровска, то, по словам В.ФЕСЕНКО, главным претендентом на победу является действующий мэр Иван КУЛИЧЕНКО. За месяц, прошедший со дня презентации результатов предыдущего социсследования на эту тему, рейтинг И.КУЛИЧЕНКО вырос, а отрыв от основного конкурента - Загида КРАСНОВА - увеличился. Если бы выборы состоялись сегодня, то, по словам руководителя Института Горшенина, И.КУЛИЧЕНКО получил бы 34,5% голосов, а З.КРАСНОВ - 12,9%.

«Если в сентябре И.КУЛИЧЕНКО опережал З.КРАСНОВА почти на 16%, то сейчас этот разрыв составляет 21,6%», - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

*** С 10 по 14 октября 2010 года Всеукраинский социологический консорциум провел телефонный опрос в г. Днепропетровске на тему: «Политическая ситуация в Днепропетровске накануне местных выборов». Всего было опрошено 1000 респондентов, квоты - пол, возраст, район и образование респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.

В социологический консорциум входят: Киевский институт проблем управления им. Горшенина, Центр прикладных исследований «Пента», Институт перспектив города. Консорциум ставит целью исследование социальных и политических аспектов жизни граждан разных городов Украины.