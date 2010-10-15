Переговоры о зоне свободной торговли с ЕС зашли в тупик?

Эксперты считают, что переговоры между Украиной и ЕС по созданию зоны свободной торговли зашли в тупик. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял о готовности Украины к подписанию договора по ЗСТ на саммите «Украина-ЕС», который состоится 22 ноября. В то же время, 13 октября, в ходе рабочего визита в Брюссель (Бельгия), Н.АЗАРОВ заявил о том, что считает преждевременным говорить о четких сроках подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом.

Институт Горшенина провел экспертный опрос о том, каковы перспективы подписания соглашения о создании ЗСТ, стоит ли ожидать подписания договора в ближайшем будущем, а также - каковы основные препятствия для заключения данного соглашения.

Заместитель главы комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции, народный депутат Украины от фракции БЮТ Степан КУРПИЛЬ считает, что переговоры между Украиной и ЕС по созданию зоны свободной торговли зашли в тупик. «Ни одна из сторон не идет на компромисс. Более того, такое впечатление, что ни одна из сторон даже не предлагает компромиссов. Как я понимаю, Европа выставляет определенные барьеры для наших монополистов, это, видимо, наибольшая проблема», - сказал депутат. По его мнению, в Украине сегодня нет соответствующей атмосферы для успешных переговоров с ЕС. «Происходит сужение демократии, усиливается давление на СМИ – это создает довольно неблагоприятный фон для переговоров и про зону свободной торговли, и про ассоциацию, и про безвизовый режим», - сказал С.КУРПИЛЬ.

По мнению старшего аналитика, руководителя программы «Социальная экономика» Международного центра перспективных исследований Максима БОРОДЫ, ЕС не пойдет на уступки для Украины. «Практика показывает, что по тем вопросам, которые ЕС считает важными для себя, он занимает принципиальную позицию. Ожидать того, что Евросоюз пересмотрит условия для Украины, которая не является его членом, и, в принципе, не является слишком уж важным для ЕС партнером, не стоит. Украине просто придется принять правила игры, которые ей предлагают, и сконцентрироваться на том, чтобы сделать свою экономику, в том, числе и аграрный сектор, более конкурентно-способными на европейском рынке», - сказал эксперт.

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Дмитрий БОЯРЧУК также считает, что договор о создании ЗСТ может быть подписан только после выполнения Украиной соответствующих рекомендаций ЕС. «Есть план действий Украина-ЕС, где все четко прописано, без выполнения этих рекомендаций, даже, можно сказать, требований, подписать что-то вряд ли удастся. Украина не делает своего «домашнего задания», не делает того, что обязалась и должна была бы сделать», - сказал эксперт. Он также отметил, что в перспективе Украина пойдет на выполнение рекомендаций ЕС, однако на это потребуется достаточно много времени. «Есть большое количество вопросов, которые необходимо решить перед тем, как садится снова за стол переговоров с ЕС. На техническом уровне на это потребуется от 10 до 15 лет», - сказал Д.БОЯРЧУК.