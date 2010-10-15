Эксперты: вместе с Тимошенко неплохо бы покарать предшественников

В международной антикоррупционной сети Transparency International считают, что аудит, который якобы подтверждает коррупцию членов Кабинета министров, возглавляемого Юлией ТИМОШЕНКО, выглядит как политическое сведение счетов.

Об этом в интервью "Немецкой волне" заявил региональный координатор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Миклош МАРШАЛЛ.

По его словам, такой «аудит» дискредитирует борьбу с коррупцией. «Мы приветствуем борьбу со злоупотреблением средствами налогоплательщиков. Любой правительственный чиновник в демократической стране должен быть подотчетным. Однако, судя по сообщениям из Украины, упомянутое расследование имеет существенные недостатки: по моему мнению, оно не было независимым. Оно было проведено по поручению нового правительства против предыдущего правительства. Очень сложно утверждать, что здесь речь идет о полноценном расследовании, а не о «охоте на ведьм», - отметил М.МАРШАЛЛ.

Представитель Transparency International не видит смысла в том, чтобы «разоблачать» таким способом политических оппонентов, едва придя к власти, ведь проблема коррумпированности государственной власти различных уровней в Украине далеко не новая. «Трудно утверждать, что лишь предыдущее правительство занималось такого рода махинациями. Если мы посмотрим на индекс восприятия коррупции, который мы ежегодно готовим, то мы увидим: Украина страдает от непрозрачных сделок с государственными финансами уже двадцать лет. Страна находится на дне мирового рейтинга коррумпированности. Следовательно, по моему убеждению, если госпожа ТИМОШЕНКО злоупотребляла деньгами, она должна за это отвечать. Но тогда должны понести ответственность и все ее предшественники», - подчеркнул он.

По словам М.МАРШАЛЛА, в правовых государствах обычно расследованием случаев коррупции в высших органах власти занимаются не правительства, которые приходят друг другу на смену, а независимые правоохранительные органы. Он напомнил, что борьба с коррупцией должна вестись постоянно, и для этого Украине наконец нужно создать соответствующие механизмы. «Нынешнее расследование, которое проводилось юридической фирмой, связанной с одной из партий, - это популизм. Мы все знаем, что украинская экономика насквозь коррумпирована. Найти чьи-то злоупотребления нетрудно. Здесь не стоит выделять того или другого политика – это повальное явление», - считает М.МАРШАЛЛ.

Вместо «политических маневров, которые дискредитируют борьбу с коррупцией», по мнению представителя Transparency, правительству стоило бы разобраться с сомнительными явлениями в нынешней властной команде и заняться построением институционной системы «сдерживаний и противовесов». «Если посмотреть на Украину, мы видим многочисленные конфликты интересов, когда нет четкой границы между частными и общественными интересами. Как всем нам известно, председатель Службы Безопасности Украины является одним из самых богатых в стране владельцев СМИ. Он одновременно также сидит в государственных регуляторных органах по вопросам вещания. Это серьезная проблема», - сказал М.МАРШАЛЛ.

Как сообщал УНИАН, 13 мая с.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Цель аудита - выявление нецелевого использования средств, виновных в этом и куда были направлены эти деньги.

14 октября международные аудиторы заявили о выявлении фактов нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества с участием представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, представители БЮТ заявили, что аудит деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО, проведенный иностранными компаниями, не имеет ничего общего с настоящим аудитом, носит исключительно PR-характер и не будет иметь никаких юридических последствий.