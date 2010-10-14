Нападение на журналиста в Одессе

В Одессе двое злоумышленников совершили нападение на известного журналиста Сергея БРАТЧУКА, в результате чего пострадавший получил серьезные телесные повреждения.

«Преступники поджидали меня около 22.00 неподалеку от дома, где я проживаю, и куда возвращался после встреч с избирателями - баллотируюсь по 31-му мажоритарному избирательному округу в депутаты Одесского горсовета от партии «Солидарность». Неожиданно подошли сзади, нанесли несколько ударов неизвестным острым предметом в области колен, после чего скрылись в темноте», - сообщил С.БРАТЧУК в беседе с корреспондентом УНИАН.

После госпитализации медики зафиксировали множественные разрывы сухожилий и мягких тканей ног и серьезную кровопотерю – пришлось наложить 16 швов. «Врачи говорят, ранения были нанесены достаточно профессионально, - добавил журналист, - если бы сразу не был доставлен в травмпункт, мог потерять ногу».

По словам С.БРАТЧУКА, «никаких ценных вещей преступники не похитили. Уверен, что нападение связано с моим участием в предвыборной кампании. Поскольку публично выступаю в поддержку кандидата в мэры Эдуарда ГУРВИЦА. Возможно также, что таким образом преступники постарались выбить меня с дистанции как одного из претендентов на победу по 31-му мажоритарному избирательному».

Сейчас состояние здоровья журналиста медики оценивают как удовлетворительное. В милиции преступное нападение пока не комментируют – выясняются обстоятельства криминального происшествия.

С резким осуждением факта хулиганского нападения на журналиста выступила областная огорганизация Украинской народной партии (УНП).

«Мы возмущены такими методами политической борьбы. В Одессе становится небезопасно выходить на улицы тем, кто поддерживает кандидатуру нынешнего мэра города Эдуарда ГУРВИЦА и решается открыто выступать против приверженцев построения так называемой «вертикали власти», - заявил руководитель облорганизации УНП Андрей КАРПЕНКО.

По его убеждению, данный инцидент связан с журналистской и политической деятельностью С.БРАТЧУКА.