Мэрами будут избирать хозяйственников, не считаясь с партийностью

Подавляющее большинство жителей городов будут избирать мэрами хозяйственников и не считаться с их партийной принадлежностью.

Как сообщили УНИАН в Киевском институте проблем управления имени Горшенина, об этом заявил директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО на пресс-конференции в Луцке.

«Проявляется деидеологизация, деполитизация должности городского председателя, избиратели избирают хозяйственника. Партийный фактор влияет только на 9-10% избирателей, тогда как для большинства важна личность кандидата, его менеджерские качества и опыт», - сказал он.

По мнению В.ФЕСЕНКО, в украинской политике сохраняется конкурентность, и он положительно оценил это явление.

Говоря о явке избирателей на местных выборах, В.ФЕСЕНКО спрогнозировал уменьшение активности избирателей по сравнению с президентскими и парламентскими выборами.

«Может проявиться так называемая тенденция усталости граждан от политики и выборов», - считает он.