Литвин не ждет новых групп в ВР, потому что нардепы не готовы делиться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что к нему не поступали официальные заявления о создании новых депутатских групп в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

По его словам, “никаких официальных обращений с приложением надлежащих документов нет”.

Он не исключает, что это может быть связано с тем, что закон “О внесении изменений в Регламент ВР” еще не направлен на подпись Президенту Украины. При этом В.ЛИТВИН отметил, что “сегодня-завтра” этот закон и новая редакция Закона “О Кабинете министров Украины” будут направлены главе государства. В то же время В.ЛИТВИН считает, что “первая реакция на возможность создания депутатской группы при наличии 15 человек была, скорее, эмоциональной, а дальше все столкнется с тем, а кто же будет руководителем депутатской группы”. Председатель ВР отметил, что именно это приведет “к определенным проблемам”, связанным с созданием депутатских групп в парламенте. В.ЛИТВИН считает, что фракции, которые есть сегодня в ВР и которые зафиксированы были на момент выборов, “не очень заинтересованы в том, чтобы появлялись новые игроки, с которыми нужно будет делить или оппозиционную нишу, или нишу большинства”. “Поэтому сумма этих факторов сделает не таким уж и простым процесс формирования депутатских групп”, - сказал председатель ВР.

На уточняющий вопрос журналистов, что именно фракция НУ-НС - как наиболее нестабильная - может стать основой для создания новых депутатских групп, В.ЛИТВИН ответил: “Дело в том, что нестабильность всегда демонстрирует стабильность. Как правило, нестабильность не позволяет выйти на какой-то результат, а поскольку есть много претендентов на роль лидера, то это может нивелировать шансы разбежаться”.