Янукович и Азаров дадут «пощечину» Ахметову?

Вице-премьер-министр по вопросам подготовки к Евро-2012 Борис Колесников может лишиться своей должности, сообщают источники Радио Свобода . В результате возобновления действия Конституции 1996 года, сокращение количества вице-премьеров стало неминуемым. Среди тех правительственных чиновников, которые могут быть освобождены от должностей, называют также Виктора Слауту, Владимира Сивковича и Виктора Тихонова. В то же время, в Администрации Президента и в парламентской фракции Партии регионов говорят, что предложения относительно сокращений в правительстве еще не сформированы.

Президент Виктор Янукович скорее согласится на освобождение вице-премьер-министра с подготовки к Евро-2012 Бориса Колесникова, чем на отставку вице-премьера по вопросам региональной политики Виктора Тихонова, сообщил источник.

«Янукович, и люди в его администрации скорее заинтересованы в уменьшении влияния «группы Ахметова», чем в обострении отношений с «Луганской группой». Из чего и следует, что скорее уволят Бориса Колесникова чем Виктора Тихонова», – говорит источник.

В то же время, в Администрации Президента говорят, что кадровые вопросы правительства, сейчас, не обсуждаются. Во время последней встречи главы государства и руководителя правительства речь шла о неотложных вопросах экономической и социальной сферы, заявила заместитель главы Администрации Президента Анна Герман.

«Состоялась традиционная встреча Президента Украины с премьер-министром. На ней Президент поставил два основных вопроса: сроки передачи в парламент законопроектов, которые будут направлены на уменьшение количества лицензий, разрешений, второй вопрос – это тема дополнительных платных услуг для студентов. Но вопрос о каких-то кадровых перестановках не стоял», – заявила она.

Директор института имени Горшенина Владимир Фесенко считает, что отставка грозит в первую очередь тем вице-премьерам, полномочия которых дублируются профильными министерствами – это Виктор Слаута и Владимир Сивкович, которые занимаются, соответственно, вопросами сельского хозяйства и силовых ведомств. По мнению политолога, этих правительственных чиновников могут перевести на другие должности в Кабинете Министров. Кроме того, Владимир Фесенко в интервью Радио Свобода говорит, что вряд ли Президент в кадровом вопросе предпочтет «Луганскую» партийную группу.

«Никто не застрахован от возможности увольнения. В наибольшей зоне риска находятся Сивкович, Слаута и Тихонов. Колесников, вместе с Клюевым, имеет во-первых больший политический вес. Если освобождать Колесникова, то это означает во-первых прямой конфликт и «пощечину» Ахметову, во-вторых возникнут сбои и проблемы в реализации проектов связанных с Евро-2012», – отметил политолог.

Между тем, народные депутаты от Партии регионов уклоняются от публичного обсуждения кадровых вопросов правительства. Сначала этот вопрос между собой должны выяснить Президент и премьер, говорит член фракции Партии регионов Вадим Колесниченко.

«Мы должны получить предложения от Президента Украины на должность премьер-министра. После того как он будет утвержден, он внесет свое виденье на должности членов Кабинета Министров», – заметил Колесниченко.

Между тем, кадровый состав Кабинета Министров остается вне границ конституционного поля. Основной закон позволяет назначать в правительство не больше трех вице-премьеров. В настоящее время же их пятеро: Борис Колесников – по вопросам подготовки к Евро-2012, Владимир Сивкович – по вопросам национальной безопасности и обороны, Виктор Слаута – по вопросам агропромышленного комплекса, Сергей Тигипко – по экономическим вопросам и Виктор Тихонов – по вопросам региональной политики. Не утвержденный на своей должности, согласно нормам Конституции и премьер-министр Николай Азаров.