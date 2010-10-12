Польский эксперт: отмена реформы 2004 года несет угрозу демократии

Отмена конституционной реформы 2004 года несет угрозу для демократии в Украине.

Об этом говорится в анализе эксперта польского Центра Восточных исследований (OSW) Тадеуша ОЛЬШАНСКОГО, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что после этих изменений правящая в Украине Партия регионов и ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ получили власть, которой не имела до них ни одна политическая сила с момента обретения Независимости в начале 90-х годов. Эксперт выразил мнение, что в ближайшее время оппозиционные депутаты будут переходить в коалицию, что разрешает Конституция 1996 года, и отметил, что последние изменения несут угрозу для демократии.

„Такая монополизация власти, особенно в нынешнем политическом раскладе, может способствовать тенденциям к ограничению демократических механизмов в Украине”, - написал аналитик.

В то же время Т.ОЛЬШАНСКИЙ назвал одним из самых больших политических последствий отмены конституционных изменений усиление роли Администрации Президента и ее главы, отметив, что деятельность этого органа не управляется Конституцией. Он добавил, что политические дискуссии относительно будущего Украины теперь перенесутся из Верховной Рады в Администрацию Президента, отметив значительное послабление главы правительства при этом.

Справка УНИАН. Созданный польским правительством в 1990 году OSW является одним из самых авторитетных аналитических центров Польши. Центр специализируется на мониторинге и анализе политической, экономической и общественной ситуации в странах Центральной и Восточной Европы, на Балканах, Кавказе и Центральной Азии.