Ющенко обещает - Центризбирком и Конституционный суд будут работоспособны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что у него есть механизмы обеспечения нормальной работы Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил в интервью представителям иностранных СМИ.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ЦИК будет работоспособной, и он готов предпринять необходимые шаги, чтобы это произошло.

Также, подчеркнул глава государства, решения КС должны быть объективными, а сам КС должен быть вне политики. «Пока еще, к сожалению, Президенту не удается это сделать…”, - добавил он.

В то же время В.ЮЩЕНКО заявил, что у него также “есть ответы, что необходимо сделать, чтобы КС полнокровно функционировал, чтобы вокруг него не политизировали процессы», чтобы люди, принимающие решения, действовали исключительно на основании законов и Конституции Украины.

«Я бы сказал, что эти шаги по нормализации работы этих институтов желательно сделать в рамках компромисса, понимания, и, собственно, ради этого ведется переговорный процесс», - сказал В.ЮЩЕНКО, в очередной раз подчеркнув, что его решение о роспуске парламента является окончательным и не может быть пересмотрено.

При этом Президент заявил, что все компромиссы возможны только в рамках выполнения данного указа.